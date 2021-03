Udinese-Sassuolo | i convocati di De Zerbi | out Boga | Bourabia e Chiriches

(Di venerdì 5 marzo 2021) Si avvicina il momento di, match della ventiseiesima giornata di Serie A in programma alle 18:00 di sabato 6 marzo. Sono ventitré i calciatoridal tecnico Deper l’anticipo del turno di campionato alla Dacia Arena. Sono tre gli indisponibili per questa sfida da non perdere:. I: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati Difensori: Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan Centrocampisti: Djuricic, Locatelli, Lopez, Magnanelli, Obiang, Traore Attaccanti: Berardi, Caputo, Defrel, Haraslin, Oddei, Raspadori. SportFace.

Commenta per primo Ecco i convocati dell'per la partita contro il: Portieri : Musso, Gasparini, Scuffet. Difensori : Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao; De Maio; Zeegelaar. Centrocampisti : ...UDINE - " Milan? Quello che è successo non lo cambiamo più, ora cerchiamo di avere tutta la forza mentale per affrontare al meglio il futuro ". Così Luca Gotti , allenatore dell', è tornato sul bruciante pareggio in casa dei rossoneri arrivato per un rigore a gara finita causato da un mani inconcepibile di Larsen in area: " Con lui non ho parlato, è superfluo in ...Probabili formazioni Spezia-Benevento Probabili formazioni Udinese-Sassuolo Probabili formazioni Juventus-Lazio Probabili formazioni Roma-Genoa Probabili formazioni Crotone-Torino Proba ...Nel Pre Udinese-Sassuolo si sono registrate le dicharazioni dei due allenatori. Volete sapere tutto? scopriamolo insieme nell'articolo.