Twitter testa una funzione per chi ci ripensa (o vuole correggere un errore) (Di venerdì 5 marzo 2021) Il social sta testando un tasto di “undo”, e cioè un modo per annullare l’invio di un tweet Un’opzione con tanto di timer che consente di rivedere il proprio contenuto prima che finisca online Leggi su it.mashable (Di venerdì 5 marzo 2021) Il social stando un tasto di “undo”, e cioè un modo per annullare l’invio di un tweet Un’opzione con tanto di timer che consente di rivedere il proprio contenuto prima che finisca online

matteosalvinimi : Buongiorno e buon venerdí Amici, qui #Catania, Aula Bunker del tribunale, per un’altra udienza del processo come “s… - ZZiliani : Ma in che razza di calcio siamo se un giocatore colpito da un duro colpo alla testa si sente male due volte dopo av… - disinformatico : Da ricordare quando qualcuno si monta troppo la testa pensando di risolvere tutto con l'intelligenza artificiale :-) - Gioo_Gioo00 : RT @yleniaindenial: la mia testa ferma ancora a questo momento #Sanremo2021 - melainfabula : RT @yleniaindenial: la mia testa ferma ancora a questo momento #Sanremo2021 -