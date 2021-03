Tachipirina e vigile attesa non bastano! Il Tar sconfessa l’Aifa (Di venerdì 5 marzo 2021) Udite, udite! Una clamorosa sentenza del Tar del Lazio sconfessa l’Aifa, Agenzia italiana del Farmaco che con una nota del 9 dicembre 2020, stabiliva la linea da adottare per curare il Covid a casa nei primi giorni di malattia. La nota prevedeva unicamente “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo, più comunemente indicato come Tachipirina. L’istanza cautelare, accolta dal Tribunale Amministrativo Regionale, è stata promossa dai medici del Comitato Cura Domiciliare COvid-19 contro quanto stabilito e indicato dall’Aifa e dal Ministero della Salute. Il ricorso, avanzato da Fabrizio Salvucci, Giuseppe Giorgio Stramezzi, Riccardo Szumsky, Luca Poretti, difesi dagli avvocati Erich Grimaldi e Valentina Piraiano, è stato giudicato fondato in quanto dal tribunale viene riconosciuto ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 5 marzo 2021) Udite, udite! Una clamorosa sentenza del Tar del Lazio, Agenzia italiana del Farmaco che con una nota del 9 dicembre 2020, stabiliva la linea da adottare per curare il Covid a casa nei primi giorni di malattia. La nota prevedeva unicamente “vigilante” e somministrazione di fans e paracetamolo, più comunemente indicato come. L’istanza cautelare, accolta dal Tribunale Amministrativo Regionale, è stata promossa dai medici del Comitato Cura Domiciliare COvid-19 contro quanto stabilito e indicato dale dal Ministero della Salute. Il ricorso, avanzato da Fabrizio Salvucci, Giuseppe Giorgio Stramezzi, Riccardo Szumsky, Luca Poretti, difesi dagli avvocati Erich Grimaldi e Valentina Piraiano, è stato giudicato fondato in quanto dal tribunale viene riconosciuto ...

