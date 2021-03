Strade Bianche 2021, tutti gli italiani in gara. Bettiol e Formolo le punte, Ballerini e Vendrame le possibili sorprese (Di venerdì 5 marzo 2021) Mancano pochissime ore al via della 15esima edizione della Strade Bianche, che andrà in scena domani, sabato 6 marzo, con i suoi 184 chilometri lungo le colline senesi, di cui 63 di Strade sterrate divise in 11 settori. Il tutto per una corsa pronta a regalare, come ogni anno, uno spettacolo unico al mondo. Al via ben 41 azzurri pronti a mettersi in mostra e vivere la lotta per la vittoria in primissimo piano. Spiccano su tutti Davide Formolo (UAE Team Emirates) e Alberto Bettiol (EF Education Nippo), rispettivamente secondo e quarto lo scorso anno e pronti a darsi battaglia con i super favoriti del giorno Wout Van Aert, Julian Alaphilippe e Mathieu van der Poel. Attenzione poi a Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), sì uomo fidato dell’iridato Alaphilippe, ma che ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Mancano pochissime ore al via della 15esima edizione della, che andrà in scena domani, sabato 6 marzo, con i suoi 184 chilometri lungo le colline senesi, di cui 63 disterrate divise in 11 settori. Il tutto per una corsa pronta a regalare, come ogni anno, uno spettacolo unico al mondo. Al via ben 41 azzurri pronti a mettersi in mostra e vivere la lotta per la vittoria in primissimo piano. Spiccano suDavide(UAE Team Emirates) e Alberto(EF Education Nippo), rispettivamente secondo e quarto lo scorso anno e pronti a darsi battaglia con i super favoriti del giorno Wout Van Aert, Julian Alaphilippe e Mathieu van der Poel. Attenzione poi a Davide(Deceuninck-Quick Step), sì uomo fidato dell’iridato Alaphilippe, ma che ...

