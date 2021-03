Sindaco positivo al Covid | l’appello ai cittadini | “Rispettate le regole per fermare l’epidemia”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSantomenna (Sa) – È risultatoal tampone per la ricerca del coronavirus, ildel comune di Santomenna, l’ingegnere, Gerardo Venutolo. A dare notizia della sua positività al-19, è stato lo stesso primo cittadino che attraverso i suoi canali social, ha avvisato la popolazione sammennese, invitandola a rispettare le norme anti-contagio. Asintomatico ed in isolamento domiciliare presso la sua abitazione di Battipaglia, Venutolo, 72 anni compiuti da poco, da oltre venti giorni vive lontano dalla cittadina che amministra. “Nel rassicuravi sul mio stato di salute – scrive ilaidell’Alto Sele – vi chiedo, ora più che mai, di continuare a rispettare le norme anti-contagio. Senza la vostra collaborazione – chiosa – l’amministrazione ...

Il cantiere più impegnativo permetterà di sistemare il versante del parco Castello. Prevista la realizzazione di vasche di laminazione per dare sfogo ai corsi d'acqua ...