Scuola primaria con giudizi e secondaria con voti, qual è il senso? Lettera (Di venerdì 5 marzo 2021) Mariagrazia Masulli, Docente di Scuola primaria - Il legislatore, in questo momento già molto difficile per la Scuola e ad anno scolastico già iniziato (O.M. 172 del 4 dicembre 2020), ha pensato bene di intervenire, nella Scuola primaria, con importanti stravolgimenti che riguardano la valutazione, stabilendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia espressa attraverso un giudizio descrittivo “nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) Mariagrazia Masulli, Docente di- Il legislatore, in questo momento già molto difficile per lae ad anno scolastico già iniziato (O.M. 172 del 4 dicembre 2020), ha pensato bene di intervenire, nella, con importanti stravolgimenti che riguardano la valutazione, stabilendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia espressa attraverso uno descrittivo “nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”. L'articolo .

matteosalvinimi : L’età di primo consumo delle sostanze stupefacenti si è drammaticamente abbassata a 12 anni, ragazzini appena uscit… - demipia : RT @LucioMM1: @monicamondini @NardiLuisa I giga costano (2 giga al gg per mio figlio in dad solo mattina) , un PC decente costa, saperlo us… - Antonio93167234 : RT @SilvioMagliano: Ci auguriamo che l'ipotesi di una scellerata chiusura anche di Nidi, Materne e Scuola Primaria sia scongiurata: chiuder… - raffamelzi : RT @Stragiuse: 'Hanno stonato però quanto cuore, dai', frase che vedo ricorrere con frequenza in queste occasioni, personalmente continuo a… - RiccardoModesti : RT @LucioMM1: @monicamondini @NardiLuisa I giga costano (2 giga al gg per mio figlio in dad solo mattina) , un PC decente costa, saperlo us… -