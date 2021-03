Sci alpino, discesa libera maschile Saalbach: start list, pettorali di partenza e italiani in gara (Di venerdì 5 marzo 2021) Il circo bianco ci riprova dopo il maltempo del venerdì con conseguente annullamento della prima discesa. La Federazione internazionale ha reso noto la start list per la libera di Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 in programma domani, sabato 6 marzo, sulla pista austriaca di Saalbach. Ad aprire le danze sarà ancora una volta Vincent Kriechmayr, con Dominik Paris con il pettorale numero 3. L’azzurro beffato dalla nebbia nella gara cancellata di venerdì (era in testa dopo 9 pettorali), proverà a prendersi ciò che gli è stato tolo dal fato 24 ore prima. Gli altri italiani in gara sono Christof Innerhofer (pettorale numero 15), Matteo Marsaglia (28) ed Emanuele Buzzi (32). In tutto sono 42 gli atleti al via. LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Il circo bianco ci riprova dopo il maltempo del venerdì con conseguente annullamento della prima. La Federazione internazionale ha reso noto laper ladi Coppa del Mondo di sci2020-2021 in programma domani, sabato 6 marzo, sulla pista austriaca di. Ad aprire le danze sarà ancora una volta Vincent Kriechmayr, con Dominik Paris con il pettorale numero 3. L’azzurro beffato dalla nebbia nellacancellata di venerdì (era in testa dopo 9), proverà a prendersi ciò che gli è stato tolo dal fato 24 ore prima. Gli altriinsono Christof Innerhofer (pettorale numero 15), Matteo Marsaglia (28) ed Emanuele Buzzi (32). In tutto sono 42 gli atleti al via. LA ...

