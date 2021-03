Scandone | De Gennaro | “Compattiamoci e conquistiamo la salvezza”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Rientrate le dimissioni, Gianluca De, chiama l’adunata del gruppo per l’ultima gara della regular season. LaAvellino affronterà Cassino per l’ultima tappa della prima fase del Girone D1 di Serie B. “E’ stata una settimana particolare – ammette – Purtroppo si è parlato troppo, lavorato poco. Ma parlare può servire a crescere e migliorarsi, ad unire un gruppo che nelle ultime partite ha dimostrato di non essere coeso”. “Non ci arriviamo nelle migliori condizioni – dice De– Bisogna essere onesti: faremo solo un allenamento prima del match, non so cosa riusciremo a creare. Mi aspetto solo di vedere dieci giocatori uniti che, insieme, lottano su ogni pallone. Serve attaccare all’unisono per conquistare la”. L'articolo proviene da ...

bassairpinia : Scandone. De Gennaro: 'Settimana particolare, a Cassino per vedere se il gruppo è coeso'. - - PSB_1912 : La Scandone, con un comunicato, ha annunciato di aver respinto le dimissioni di coach De Gennaro. Il tecnico rester… - sportavellino : Scandone: De Gennaro resta al suo posto, Brunetti e Marzaioli verso il taglio - - bassairpinia : Scandone. Rigettate le dimissioni di De Gennaro, il comunicato. - - sportavellino : Scandone, caos totale: De Gennaro presenta le dimissioni, la società prende tempo e due elementi sono a rischio tag… -

La S.S. Felice Scandone comunica di aver rigettato le dimissioni di coach De Gennaro confidando in una immediata reazione del gruppo squadra, in una maggiore coesione, una ritrovata serenità e che a parlare ...