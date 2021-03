Sanremo 2021 Lis su Raiplay è un servizio in diretta bellissimo di cui andare fieri (Di venerdì 5 marzo 2021) La prima sera di festival, mi sono collegata per sbaglio a Sanremo 2021 Lis (Sanremo raccontato con il Linguaggio dei Segni) ed è stato un colpo di fulmine. Non solo per la sua capacità di unire le famiglie davanti a uno spettacolo che coinvolge anche chi ha problemi di udito e preferisce non leggere i sottotitoli, ma perché è un bellissimo spettacolo che racconta la musica in un modo potentissimo anche per chi ci sente. Uno spettacolo curato nei minimi dettagli, dal cast alla regia, che fa un viaggio nella musica che ti arriva dritto e chiaro. Incredibile il lavoro fatto per restituire esattamente mood, atmosfera, ritmicità, melodia di ogni brano accanto alle parole. Come appare la schermata di Sanremo LisVederlo anche solo a clip, a pezzi (dal menu del titolo Sanremo ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 marzo 2021) La prima sera di festival, mi sono collegata per sbaglio aLis (raccontato con il Linguaggio dei Segni) ed è stato un colpo di fulmine. Non solo per la sua capacità di unire le famiglie davanti a uno spettacolo che coinvolge anche chi ha problemi di udito e preferisce non leggere i sottotitoli, ma perché è unspettacolo che racconta la musica in un modo potentissimo anche per chi ci sente. Uno spettacolo curato nei minimi dettagli, dal cast alla regia, che fa un viaggio nella musica che ti arriva dritto e chiaro. Incredibile il lavoro fatto per restituire esattamente mood, atmosfera, ritmicità, melodia di ogni brano accanto alle parole. Come appare la schermata diLisVederlo anche solo a clip, a pezzi (dal menu del titolo...

