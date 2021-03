Pairetto: «Juve e ultras insieme per la coreografia contro l’Inter» (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Corriere Torino riporta stralci della deposizione del Supporter Liaison Officer della Juventus, Alberto Pairetto, sentito ieri in Tribunale come parte civile nell’ambito del processo Last Banner. Parlando della coreografia degli ultras bianconeri contro l’Inter, nel febbraio 2016, dichiarato: «I gruppi ultrà vennero allo stadio in settimana, per fare le prove (della coreografia) e per il piegamento dei teloni. Con il passare del tempo si erano abituati a fare un po’ i padroni della curva. La sentivano come casa loro». All’epoca bisognava vendicare un affronto da parte dell’Inter. Il 18 ottobre, infatti, la scenografia di San Siro era stata irridente e beffarda nei confronti dei bianconeri. Pairetto la ricorda: «La banda bassotti con ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Corriere Torino riporta stralci della deposizione del Supporter Liaison Officer dellantus, Alberto, sentito ieri in Tribunale come parte civile nell’ambito del processo Last Banner. Parlando delladeglibianconeri, nel febbraio 2016, dichiarato: «I gruppi ultrà vennero allo stadio in settimana, per fare le prove (della) e per il piegamento dei teloni. Con il passare del tempo si erano abituati a fare un po’ i padroni della curva. La sentivano come casa loro». All’epoca bisognava vendicare un affronto da parte del. Il 18 ottobre, infatti, la scenografia di San Siro era stata irridente e beffarda nei confronti dei bianconeri.la ricorda: «La banda bassotti con ...

