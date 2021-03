NBA, All-Star Game 2021: programma, date, orari e tv (Di venerdì 5 marzo 2021) Habemus All-Star Game: la partita delle stelle, come risaputo, si giocherà nonostante la complicata situazione pandemica che tutto il mondo (e anche gli Stati Uniti) sta vivendo. Questa volta niente All-Star Weekend, dato che ad Atlanta le competizioni si disputeranno tutte in un giorno. Sarà probabilmente la partita delle stelle più atipica della storia dell’NBA. Due squadre, due capitani: LeBron James da una parte e Kevin Durant dall’altra. Il numero 7 dei Nets sceglierà i giocatori da portare nel proprio roster nonostante sia egli stesso quello impossibilitato a giocare (rientrerà dopo la pausa). La speranza è che si possa vedere una sfida intensa nonostante l’assenza del pubblico: intensità che ha contraddistinto, ad esempio, l’All-Star Game dell’anno scorso. La partita si terrà ad Atlanta nella ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Habemus All-: la partita delle stelle, come risaputo, si giocherà nonostante la complicata situazione pandemica che tutto il mondo (e anche gli Stati Uniti) sta vivendo. Questa volta niente All-Weekend, dato che ad Atlanta le competizioni si disputeranno tutte in un giorno. Sarà probabilmente la partita delle stelle più atipica della storia dell’NBA. Due squadre, due capitani: LeBron James da una parte e Kevin Durant dall’altra. Il numero 7 dei Nets sceglierà i giocatori da portare nel proprio roster nonostante sia egli stesso quello impossibilitato a giocare (rientrerà dopo la pausa). La speranza è che si possa vedere una sfida intensa nonostante l’assenza del pubblico: intensità che ha contraddistinto, ad esempio, l’All-dell’anno scorso. La partita si terrà ad Atlanta nella ...

