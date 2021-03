Monreale | screening anti Covid | 350 tamponi e zero positivi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Loorganizzato dal Comune die l’Asp di Palermo si é concluso nel pomeriggio di oggi. L’operazione ha visto un’ampia partecipazione di cittadini che si sono recati al Complesso Mulè per effettuare il tampone. L’iniziativa, voluta dal sindaco Alberto Arcidiacono, ha consentito di monitorare la situazione nel nostro territorio. Abbiamo registrato una grandissima adesione da parte della cittadinanza, ha dichiarato il Sindaco Arcidiacono-. Il risultato ottenuto è determinante ed è per questo che il mio ringraziamento va a tutti coloro continuano a rendere possibile questo controllo sul nostro territorio. Un calo deiche nelle ultime settimane ha registrato un dato confortante”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal sindaco Arcidiacono ai vertici ...

Advertising

MonrealeNews : Confortante risultato al termine dello screening odierno #COVID19 - MonrealeNews : Consuete le modalità drive-in: registrazione al parcheggio Torres, test al complesso Mulè #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale screening

Monreale News

'Ennesima giornata dinella nostra città ed ancora un grande lavoro svolto dai sanitari ... Questo il commento del sindaco di, Alberto Arcidiacono.stato organizzato per domani mattina inizio alle ore 10.00 loanti - covid con priorità alla popolazione scolastica. L'iniziativa organizzata da Comune die Asp tende a monitorare la situazione pandemica in generale e soprattutto in ...Si è conclusa la due giornate di screening anti-Covid a Cagliari, quarta tappa di “Sardi e sicuri”, progetto della Regione realizzato da Ares-Ats per contrastare la diffusione del Covid-19. Nella […] ...Si è conclusa la prima giornata della campagna di screening ‘Sardi e sicuri’ a Cagliari. Nelle diciassette aree allestite per l’esecuzione dei tamponi antigenici sono stati effettuati circa 15mila tes ...