Mai così tanti morti in un anno in Italia dal dopoguerra, 1 su 10 dovuto a Covid (Di venerdì 5 marzo 2021) 746.146 persone sono morte nel 2020. Un dato così alto non si registrava dalla fine della seconda guerra mondiale. L’impatto del Covid si sente fortissimo: sono 100.526 i decessi in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% di eccesso)”. I dati emergono dal rapporto Istat sull’impatto dell’epidemia sulla mortalità totale della popolazione residente - anno 2020?. Bisogna tener conto che nei mesi di gennaio e febbraio 2020 i decessi sono stati inferiori di circa 7.600 unità a quelli della media dello stesso bimestre del 2015-2019 e che i primi decessi di persone positive al Covid-19 risalgono all’ultima settimana di febbraio. Pertanto, volendo stimare l’impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale, è più appropriato considerare l’eccesso di mortalità verificatosi tra marzo e dicembre 2020. In ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) 746.146 persone sono morte nel 2020. Un datoalto non si registrava dalla fine della seconda guerra mondiale. L’impatto delsi sente fortissimo: sono 100.526 i decessi in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% di eccesso)”. I dati emergono dal rapporto Istat sull’impatto dell’epidemia sulla mortalità totale della popolazione residente -2020?. Bisogna tener conto che nei mesi di gennaio e febbraio 2020 i decessi sono stati inferiori di circa 7.600 unità a quelli della media dello stesso bimestre del 2015-2019 e che i primi decessi di persone positive al-19 risalgono all’ultima settimana di febbraio. Pertanto, volendo stimare l’impatto dell’epidemia-19 sulla mortalità totale, è più appropriato considerare l’eccesso di mortalità verificatosi tra marzo e dicembre 2020. In ...

Mai così tanti morti in un anno in Italia dal dopoguerra, 1 su 10 dovuto a Covid 746.146 persone sono morte nel 2020. Un dato così alto non si registrava dalla fine della seconda guerra mondiale. L'impatto del Covid si sente fortissimo: sono 100.526 i decessi in più rispetto alla media 2015 - 2019 (15,6% di eccesso)'. I dati ...

746.146 persone sono morte nel 2020. Un dato così alto non si registrava dalla fine della seconda guerra mondiale. L'impatto del Covid si sente fortissimo: sono 100.526 i decessi in più rispetto alla media 2015 - 2019 (15,6% di eccesso)'. I dati ...