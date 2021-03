Machete, mazze e bottiglie: maxi-rissa convocata sui social (Di venerdì 5 marzo 2021) Paola Fucilieri Due bande di ragazzini si sono scontrate nel centro della città. L'appuntamento su Instagram: cinque i denunciati Milano. Quasi tutti minorenni e incensurati. E secondo le analisi delle forze dell'ordine, animati dal desiderio insopprimibile di emergere, lasciare una impronta della loro presenza e del loro passaggio in una determinata zona, esercitando un sopruso, una supremazia, del tipo «mi piglio quello che voglio e voi zitti». Da quando imperversa il Covid - con l'isolamento e la restrizione dei rapporti umani, quelli veri, tangibili - tra i ragazzini della provincia di Milano e della Brianza ormai ogni pretesto è buono per sfogarsi e menare le mani. Con filmato di rigore poi postato sui social a suggellare l'evento e fare da grancassa perché, si sa, questi video sono destinati a diventare virali. Figlia di questi rivoli ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Paola Fucilieri Due bande di ragazzini si sono scontrate nel centro della città. L'appuntamento su Instagram: cinque i denunciati Milano. Quasi tutti minorenni e incensurati. E secondo le analisi delle forze dell'ordine, animati dal desiderio insopprimibile di emergere, lasciare una impronta della loro presenza e del loro passaggio in una determinata zona, esercitando un sopruso, una supremazia, del tipo «mi piglio quello che voglio e voi zitti». Da quando imperversa il Covid - con l'isolamento e la restrizione dei rapporti umani, quelli veri, tangibili - tra i ragazzini della provincia di Milano e della Brianza ormai ogni pretesto è buono per sfogarsi e menare le mani. Con filmato di rigore poi postato suia suggellare l'evento e fare da grancassa perché, si sa, questi video sono destinati a diventare virali. Figlia di questi rivoli ...

