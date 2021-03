“Ma povera Noemi” Sanremo 2021 | il gesto di Neffa fa infuriare i telespettatori | l’hanno notato in tanti Poi accade l’impensabile | “Fermateli!”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Una grande serata quella delle cover di. La prima dei 26 concorrenti in gara a esibirsi è, in coppia con. I due artisti interpretano “Prima di andare via”. Tutto male, sin dalcompiuto danei confronti della collega che fa storcere il naso ai follower. In cima alla celebre scala,avrebbe cercato la mano diper scendere, ma lui non l’avrebbe afferrata, scendendo da solo. L’azione poco galante sarebbe stata notata subito dai fan dell’interprete romana. E su Twitter piovono commenti: “Mache non ha preso la mano di?”. E ancora: “Che mancanza di cavalleria, lei cercava la sua mano e lui l’ha piantata sulle scale”. Ma c’è chi ipotizza: “Non le avrà dato la mano ...

amormors_ : @_muffinbutton è stato imbarazzante AHAHAH povera Noemi - Gaiia_stylinson : RT @rainbeyes: NEFFA DISGRAZIATO. NOEMI SI ASPETTAVA CHE LA TENESSI PER FARE LE SCALE, POVERA CRISTA #Sanremo2021 - Romina26134440 : @Fuck1ngFreak Si è vero povera noemi - proudlovatjc : Buongiorno, sto ancora pensando alla povera Noemi - Dario_Arry : Povera Noemi ?????? Ma quello che cazz ci correva poi lasciandola pure indietro??! Comunque con questo duetto Noemi ha… -

...Lo Stato Sociale " Non è per sempre Gaia " Mi sono innamorato di te Irama - Cyrano Colapesce e Dimartino "patria Fulminacci " Penso positivo Malika Ayane " Insieme a te non ci sto più" ...Inizia la gara dei duetti Rompono il ghiaccio Neffa econ 'Prima di andare via' , ma, forse ... Colapesce Dimartino portano poi 'patria', commuovendosi per la voce inedita di Franco ...Sanremo, 5 marzo 2021- Ecco la critica, canzone per canzone, della terza serata del Festival di Sanremo, quella delle cover Noemi - Prima di andare via (Neffa) con Neffa Le voci partono a volume tropp ...I 26 big in gara hanno cantato i grandi successi della musica italiana. Ermal Meta e Orietta Berti premiati dall'orchestra.