Lo Stato Sociale | il dramma di Lodo Guenzi | “Gli str**zi hanno perso”

Leggi su viagginews

(Di venerdì 5 marzo 2021), il cantante de Lo, parla della sua infanzia difficile. Angherie e insulti si sono succeduti per anni.è il frontman del gruppo Lo. Per lui e gli altri membri della band non è la prima volta a Sanremo. Infatti, si sono già esibiti sul palco dell’Ariston nel 2018. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com