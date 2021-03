LIVE Sanremo 2021 in DIRETTA giovedì 4 marzo Ermal Meta | tappa e maglia! Annalisa e Willie Peyote sul podio provvisorio

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.08: La lungadella terza serata disi chiude qui. Appuntamento a domani sera per la quarta serata. Buonanotte! 2.06:sta dominando questo Festival. Non c’è partita per il momento. Ha vinto sia la prima che la secondadi questa edizione e ora sarà difficile stravolgere la classifica. Beneche al momento sono le alternative più importanti. In c alo Malika Ayane, in crescita Arisa, gli Extraliscio e Orietta Berti 2.04: La top ten generale: 10. Maneskin, 9. Orietta Berti, 8. Extraliscio, 7. Malika Ayane, 6. Lo Stato Sociale, 5. Irama, 4. Arisa, 3., 2. ...