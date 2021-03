LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Bocchi quarto nella qualificazione del triplo, bene Aceti nei 400 (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.38: Non si risparmia lo svedese Bengtstrom che si impone in 46?56, secondo posto con sofferenza per il britannico Williams 10.35: nella quarta batteria dei 400 Petrusenko (Lat), Nou (Est), Doom (Bel), Kijanovic (Srb), Bengtstrom (Swe), Williams (Gbr) 10.33: Anche il tedesco Heb va in finale nel triplo, Bocchi è quarto con 16.40 10.31: Con 16.84 Copello si qualifica alla finale del triplo 10.28: Husillos mantiene le aspettative e, guidando dall’inizio alla fine, vince in 46?83, precedendo il belga Iguacel, secondo in 47?06 10.26: Huller (Hun), Pislaru (Rou), Krause (Ger), Iguacel (Bel), Husillos (Esp), Devacey (Sui) al via della terza batteria dei 400 10.25: Secondo posto provvisorio per Bocchi che raggiunge ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.38: Non si risparmia lo svedese Bengtstrom che si impone in 46?56, secondo posto con sofferenza per il britannico Williams 10.35:quarta batteria dei 400 Petrusenko (Lat), Nou (Est), Doom (Bel), Kijanovic (Srb), Bengtstrom (Swe), Williams (Gbr) 10.33: Anche il tedesco Heb va in finale nelcon 16.40 10.31: Con 16.84 Copello si qualifica alla finale del10.28: Husillos mantiene le aspettative e, guidando dall’inizio alla fine, vince in 46?83, precedendo il belga Iguacel, secondo in 47?06 10.26: Huller (Hun), Pislaru (Rou), Krause (Ger), Iguacel (Bel), Husillos (Esp), Devacey (Sui) al via della terza batteria dei 400 10.25: Secondo posto provvisorio perche raggiunge ...

RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? 19h00 Atletica: Campionati europei indoor da Torun - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? 10h00 Atletica: Campionati europei indoor da Torun - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: debutta Larissa Iapichino, Fabbri sogna la medaglia nel getto del peso - infoitsport : LIVE - Atletica, Europei indoor Torun 2021: prima giornata risultati, c'è Tamberi DIRETTA - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2021 in DIRETTA: Tamberi si qualifica in scioltezza fuori gli altri azzurri - #Atletica… -