Juventus Lazio probabili formazioni | Pirlo schiera Ramsey dal 1?

Juventus Lazio probabili formazioni – Big match del sabato sera. Domani alle 20.45 Pirlo sfida Simone Inzaghi. Va in scena Juventus Lazio all'Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che ci arrivano in piena emergenza, senza centrocampo e con tanti assenze importanti. Su tutti Arthur, De Ligt e Dybala. Pirlo recupera Cuadrado e Bonucci che però andranno in panchina. Juventus Lazio probabili formazioni, chi gioca Ancora emergenza per Pirlo che perde anche Bentancur, positivo al Covid-19. Sicuramente out Chiellini, Arthur e Dybala oltre allo squalificato Frabotta, Bonucci ok per la panchina, da valutare Cuadrado. Davanti a Szczesny probabile difesa a tre con Danilo, Demiral

