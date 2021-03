Iveco | Meloni | ' proposta Fdi golden power ora di tutto centrodestra'

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Siamo lieti che 40 giorni dopo la nostra tempestiva denuncia,ilsi associ alla nostra richiesta di porre la '' sulla ipotesi di venditaalla Cina a tutela del lavoro italiano". È quanto dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia. "Su questo con FdI avevamo presentato al Senato una interrogazione urgente già il 26 gennaio e ora, finalmente, prima il governo con la dichiarazione del ministro Giorgetti e della Lega ieri, e Forza Italia oggi, ci danno ragione schierandosi anche loro a difesa della produzione e del lavoro italiano. Nella interrogazione si invitava l'esecutivo a 'ricorrere alper tutelare un asset strategico così importante anche per la filiera ...

La Voce del Patriota

