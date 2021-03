Il Coronavirus si diffonde anche dagli occhi? Lo studio (Di venerdì 5 marzo 2021) Uno studio condotto in Lombardia, ha evidenziato la presenza del Coronavirus anche sulle superfici oculari dei pazienti positivi Pubblicato sulla rivista Jama Ophtalmology, uno studio condotto in Lombardia dall’Asst dei Sette Laghi e dall’Università dell’Insubria a Varese, ha evidenziato che il Coronavirus può trovarsi anche nelle lacrime dei pazienti già risultati positivi. Nella fattispecie, su 91 pazienti ricoverati in terapia intensiva presi a campione, 52 (il 57,1%) sono risultati positivi al tampone congiuntivale, eseguito sulla scorta del saggio di reazione a catena della polimerasi- reazione inversa (Rt-Pcr) e atto ad evidenziare la presenza quantitativa e qualitativa del Covid-19 sulle superfici oculari dei pazienti positivi. I risultati dello ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021) Unocondotto in Lombardia, ha evidenziato la presenza delsulle superfici oculari dei pazienti positivi Pubblicato sulla rivista Jama Ophtalmology, unocondotto in Lombardia dall’Asst dei Sette Laghi e dall’Università dell’Insubria a Varese, ha evidenziato che ilpuò trovarsinelle lacrime dei pazienti già risultati positivi. Nella fattispecie, su 91 pazienti ricoverati in terapia intensiva presi a campione, 52 (il 57,1%) sono risultati positivi al tampone congiuntivale, eseguito sulla scorta del saggio di reazione a catena della polimerasi- reazione inversa (Rt-Pcr) e atto ad evidenziare la presenza quantitativa e qualitativa del Covid-19 sulle superfici oculari dei pazienti positivi. I risultati dello ...

