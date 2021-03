Gf Vip 6: Antonella Elia non sarà più l’opinionista (Di venerdì 5 marzo 2021) Conclusa il 1 Marzo 2021 l’edizione più lunga di sempre del Grande Fratello Vip 5 iniziata il 14 di Settembre ora si pensa già alla nuova edizione. Ci sono già molte novità per il Gf Vip 6, che forse potrebbe avere un nuovo conduttore. Quello che risulta certo è il cambio di opinionista che non siederà più nella sua postazione per commentare le vicende degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Antonella Elia l’opinionista del GFVip 5 Gf Vip 6: Antonella Elia abbandonerà il ruolo di opinionista? In questa edizione del Gf Vip 5 Antonella Elia è stata molte volte pungente e sopra le righe. Atteggiamenti e parole che in alcuni casi sono stati esagerati e privi di sensibilità, cosa che il pubblico ha subito notato ed attaccato. Il suo è un personaggio da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Conclusa il 1 Marzo 2021 l’edizione più lunga di sempre del Grande Fratello Vip 5 iniziata il 14 di Settembre ora si pensa già alla nuova edizione. Ci sono già molte novità per il Gf Vip 6, che forse potrebbe avere un nuovo conduttore. Quello che risulta certo è il cambio di opinionista che non siederà più nella sua postazione per commentare le vicende degli inquilini della casa più spiata d’Italia.del GFVip 5 Gf Vip 6:abbandonerà il ruolo di opinionista? In questa edizione del Gf Vip 5è stata molte volte pungente e sopra le righe. Atteggiamenti e parole che in alcuni casi sono stati esagerati e privi di sensibilità, cosa che il pubblico ha subito notato ed attaccato. Il suo è un personaggio da ...

libri_ebook : Il toccante monologo di Antonella Ferrari sulla sclerosi: “Non mi nascondo più” – DiLei - EmanueleGarbero : @ilaria10187485 @Iperborea_ Beh, quarto posto su 34 concorrenti è una figata però, io tifavo per lei ma secondo me… - Letizia62352469 : Scendo mentre madre e sorella guardano Sanremo e per fortuna becco un buon momento.Bellissimo monologo di Antonella… - zazoomblog : Antonella Elia fatta fuori come opinionista del GF Vip? Lei: “Li sfido a trovare una più brava di me” - #Antonella… - EireenViolet : RT @EireenViolet: “Mi sono innamorata di DAY!'parla Antonella Elia: 'E’ affascinante in maniera -