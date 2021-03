Criptovalute, Bitcoin è destinata a diventare la valuta del commercio internazionale? (Di venerdì 5 marzo 2021) Nel corso degli ultimi mesi, la criptovaluta più famosa al mondo, Bitcoin, ha visto il proprio valore crescere in maniera piuttosto consistente, sebbene, proprio per la sua natura, sia continuamente vittima di oscillazioni. A quanto pare però questo aspetto non costituirebbe un problema, almeno stando a quanto dichiarato da Citi, importante multinazionale statunitense di banche di investimento e società di servizi finanziari. Secondo il colosso infatti il 2021 sarà un anno particolarmente importante per il futuro della criptovaluta, visto che potrebbe presto diventare la valuta preferita per il commercio internazionale. Citi ha infatti spiegato la sua visione in una nota pubblicata lo scorso lunedì: ci sono diversi rischi ed ostacoli che possono interferire con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Nel corso degli ultimi mesi, la criptopiù famosa al mondo,, ha visto il proprio valore crescere in maniera piuttosto consistente, sebbene, proprio per la sua natura, sia continuamente vittima di oscillazioni. A quanto pare però questo aspetto non costituirebbe un problema, almeno stando a quanto dichiarato da Citi, importante multinazionale statunitense di banche di investimento e società di servizi finanziari. Secondo il colosso infatti il 2021 sarà un anno particolarmente importante per il futuro della cripto, visto che potrebbe prestolapreferita per il. Citi ha infatti spiegato la sua visione in una nota pubblicata lo scorso lunedì: ci sono diversi rischi ed ostacoli che possono interferire con il ...

