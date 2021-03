Covid | “Lazio tecnicamente ancora zona gialla”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nel, i dati sulla diffusione del coronavirus “sono in crescita, ma l’Rt è a 0,98.siamoda giallo. Però abbiamo sotto osservazione la provincia di Frosinone, dove i casi sonomoltissimi. E l’arancione che abbiamo già attivato potrebbe non bastare: potremmo ricorrere all’arancione scuro o al rosso. Anche la provincia di Rieti, che confina con l’Umbria, dà segnali negativi: qui valutiamo se decidere limitazioni da arancione”. Lo dice in intervista a ‘Il Messaggero’ Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione. Sul fronte delle vaccinazioni D’Amato attacca il metodo delle categorie, definendolo ”del tutto sbagliato”. ”Bisogna procedere per classi di età, non per categorie professionali, perché altrimenti si ...