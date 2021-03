Covid-19, sempre più contagiati. Iss: Rt supera 1, le varianti preoccupano. Aumentano ricoveri ordinari e intensiva (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono 24.036 i contagiati registrati da ieri in Italia e 297 le vittime. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Nelle 24 ore precedenti erano stati registrati 22.865 nuovi casi e 339 morti. Dall'inizio della pandemia il totale delle vittime è di 99.271 persone. Oggi sono stati 378.463 i tamponi molecolari e antigenici effettuati secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 339.635. Il tasso di positività è del 6,3%, in calo di 0.4 rispetto al 6,7% di ieri.Gli attualmente positivi sono 456.470. Di questi, 433.571 si trovano in isolamento domiciliare, 20.374 sono ricoverati con sintomi. In terapia intensiva si trovano 2.525 pazienti: 222 gli ingressi del giorno, ieri 232. In pratica, si registrano in terapia intensiva 50 ricoveri in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono 24.036 iregistrati da ieri in Italia e 297 le vittime. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Nelle 24 ore precedenti erano stati registrati 22.865 nuovi casi e 339 morti. Dall'inizio della pandemia il totale delle vittime è di 99.271 persone. Oggi sono stati 378.463 i tamponi molecolari e antigenici effettuati secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 339.635. Il tasso di positività è del 6,3%, in calo di 0.4 rispetto al 6,7% di ieri.Gli attualmente positivi sono 456.470. Di questi, 433.571 si trovano in isolamento domiciliare, 20.374 sono ricoverati con sintomi. In terapiasi trovano 2.525 pazienti: 222 gli ingressi del giorno, ieri 232. In pratica, si registrano in terapia50in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano ...

lucianonobili : Quando @matteorenzi, quattro mesi fa, proponeva di affidare all’esercito il piano vaccini siamo stati, come sempre… - lauraboldrini : È tornato a casa @iacopo_melio dopo aver finalmente sconfitto il Covid. Una notizia bellissima. 'Come sempre: fac… - fanpage : ?? Aggiornamento bimba 11 anni ricoverata per Covid - Le sue condizioni sono sempre più gravi. Forza piccola ?? - arquer12 : RT @lameduck1960: Anziana con infezione a una gamba. Ricovero programmato per medicazione. Fatto tampone a casa, positiva (asintomatica),… - _lupo_pasini_ : RT @danilosarugia: I nuovi colori delle regioni sono sempre più simili a quelli di #Fantozzi #Covid_19 #RegioneLombardia #DPCM https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sempre Vicino alla soluzione il cold case di Denis Bergamini ...ai suoi prodotti farmacologici e un modo per costruire benevolenze in una regione dove da sempre ... ...ai suoi prodotti farmacologici e un modo per costruire benevolenze in una regione dove da... "A un certo punto esploderà una pandemia diverse volte più grave del Covid - 19. Molto ...

Gol di mano? Si cambia: ecco quando è valido ... a proposito delle norme sul fallo di mano poiché l'interpretazione non è sempre stata coerente. '... Per quanto riguarda la possibilità dei cinque cambi, introdotta dopo la pandemia del Covid - 19 e in ...

Covid. Fials: “Sempre più donne contagiate sul lavoro” Quotidiano Sanità "42 persone positive al covid di cui 5 ricoverate in strutture ospedaliere" Porto Tolle ha, infatti, pagato un pesante dazio al contagio da coronavirus. 'La campagna vaccinazioni è iniziata molto bene - dice ancora il sindaco - ottima organizzazione di cui ringrazio Ulss5, Pr ...

Alleanza nei confetti tra Maxtris e Fabbri1905 Avviata la produzione a Scisciano nel Vesuviano: con la nuova specialità le aziende guardano alla ripresa dopo il Covid e il blocco dei matrimoni ...

... a proposito delle norme sul fallo di mano poiché l'interpretazione non èstata coerente. '... Per quanto riguarda la possibilità dei cinque cambi, introdotta dopo la pandemia del- 19 e in ...Porto Tolle ha, infatti, pagato un pesante dazio al contagio da coronavirus. 'La campagna vaccinazioni è iniziata molto bene - dice ancora il sindaco - ottima organizzazione di cui ringrazio Ulss5, Pr ...Avviata la produzione a Scisciano nel Vesuviano: con la nuova specialità le aziende guardano alla ripresa dopo il Covid e il blocco dei matrimoni ...