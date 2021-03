Controlli massicci delle forze dell’ordine nel napoletano (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle ultime ore le forze dell’ordine stanno passando al setaccio alcuni luoghi della provincia di Napoli. Decine di carabinieri stanno presidiando la cittadina di Arzano, alle porte di Napoli. Proprio in questo momento, infatti, è in corso un servizio straordinario di controllo del territorio nelle strade e nelle piazze ritenute più sensibili. Le perquisizioni e Controlli si stanno concentrando in questo momento nel rione 167 dove hanno la base i nuovi scissionisti di Secondigliano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle ultime ore lestanno passando al setaccio alcuni luoghi della provincia di Napoli. Decine di carabinieri stanno presidiando la cittadina di Arzano, alle porte di Napoli. Proprio in questo momento, infatti, è in corso un servizio straordinario di controllo del territorio nelle strade e nelle piazze ritenute più sensibili. Le perquisizioni esi stanno concentrando in questo momento nel rione 167 dove hanno la base i nuovi scissionisti di Secondigliano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CronacheMc : CIVITANOVA - Vigili urbani, finanza, carabinieri, polizia schierati nelle vie del centro per far rispettare le norm… - GhiselliFabio1 : #ConsiglioEu ma non sembra anche a voi che massicci controlli export case farmaceutiche e blocco donazioni vs Paesi… -