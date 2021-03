Comune di Napoli: focus sulla Piscina Scandone dopo le Universiadi (Di venerdì 5 marzo 2021) Comune di Napoli: focus in commissione Sport sulla Piscina Scandone (ristrutturata con un finanziamento di 5 milioni di euro in occasione delle Universiadi 2019). La commissione Sport, presieduta da Carmine Sgambati, ha avviato un confronto sulla attuale situazione degli impianti sportivi ristrutturati per le Universiadi 2019. È stata la volta oggi della Piscina Scandone, ristrutturata Leggi su 2anews (Di venerdì 5 marzo 2021)diin commissione Sport(ristrutturata con un finanziamento di 5 milioni di euro in occasione delle2019). La commissione Sport, presieduta da Carmine Sgambati, ha avviato un confrontoattuale situazione degli impianti sportivi ristrutturati per le2019. È stata la volta oggi della, ristrutturata

fattidinapoli : Napoli: Commissario prefettizio a Brusciano. Avviato lo scioglimento del Comune - - Debbyoder : RT @Animal_Genocide: #Napoli, l'originale progetto per i cani randagi. Il Comune di Somma Vesuviana ha attuato un'interessante iniziativa i… - UDisattivata : @MicTheLinguist Fanno la stessa cosa con 'napoli' (Peraltro riportando attestazioni discutibili sul piano della ril… - Animal_Genocide : #Napoli, l'originale progetto per i cani randagi. Il Comune di Somma Vesuviana ha attuato un'interessante iniziativ… - RobertoMammini : @alessiomagno1 Se sei di Napoli abbiamo due amori in comune -