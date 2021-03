Ciacciarelli | patologie trascurate | in Italia 30mila morti in più

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – “Piu’ di 30 milainper: e’ l’allarme lanciato dall’ordine dei medici. Un’emergenza nell’emergenza alla quale finora nessuno ha dato la giusta attenzione. Aumentano anche malattie psichiatriche, depressioni e altri disturbi di salute mentale, ma il picco riguardacardiovascolari, in maniera particolare gli infarti ed i tumori.” “La pandemia non puo’ essere un pretesto dimenticare che le altre malattie continuano ad esistere, e dunque e’ un obbligo da parte della Giunta Regionale e dell’Assessorato alla Sanita’ garantire i servizi per le malattie convenzionali. Occorre potenziare le strutture ospedaliere della provincia, delocalizzando i servizi che servono per curare le malattie convenzionali.” “Questa e’ l’occasione giusta per riconvertire le troppe ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciacciarelli patologie

... perché non individuano sul sito regionale, i propri codici di esenzione come da elenco- ... in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale(Lega).È fondamentale che questo avvenga perché a causa del Covid tanteinevitabilmente sono ...vaccinale per gli over 80 nel Frusinate - conclude il consigliere regionale del Lazio- è ...Il consigliere regionale leghista: "Mancano i codici 013 (diabetici) e 048 (malati oncologici) nelle procedure di reclutamento per le dosi anticovid pubblicate sul sito Salutelazio.it della Regione".Ciacciarelli (Lega): "Subito la vaccinazione alle persone disabili e immunodepresse. Avrebbero diritto ad un corsia preferenziale" ...