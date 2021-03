Barbara Palombelli | chi è il marito Francesco Rutelli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 marzo 2021), oltre a essere ildi, è ricordato come ex sindaco di Roma.ha iniziato la sua carriera in politica nel Partito Radicale alla fine degli anni Settanta, diventando prima segretario della Regione Lazio nel 1979 e l’anno dopo segretario nazionale. Ha condotto diverse iniziative nel nome dei diritti umani, quelli civili e della giustizia, portando avanti il riconoscimento d’innocenza del giornalista Enzo Tortora. Fondatore dei Verdi Arcobaleno, poi confluiti nella Federazione dei Verdi, è stato Ministro dell’Ambiente nel Governo Ciampi per un tempo brevissimo; ha ricoperto il ruolo di Ministro per i beni e le attività culturali e Vice Premier del Consiglio nel Governo Prodi II. È stato inoltre deputato dal ...