Aumenta la povertà | ma dei ristori non c’è traccia Nel 2020 un milione di indigenti in più Senza il Reddito di cittadinanza che Confindustria e Destre vogliono abolire sarebbe stata una catastrofe

Del decreto Sostegni ancora non c'è traccia. La prossima settimana arriverà, assicurano via via i ministri (ultimo, ieri, Federico D'Incà). Ma i tempi per distribuire gli aiuti alle attività economiche colpite dalla crisi non saranno comunque immediati. Ci sarebbero 30 giorni dalla pubblicazione del decreto per costruire una nuova piattaforma Sogei con il compito di erogare i primi contributi entro 10 giorni e di chiudere la nuova tornata del fondo perduto entro il 30 aprile. Eppure i dati che arrivano sullo stato di salute del Paese sono drammatici e richiedono tempestivamente "sostegno". Secondo le stime preliminari Istat, nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni (il 7,7% del totale da 6,4% del 2019, +335mila) per un numero complessivo di individui pari a circa 5,6 milioni (9,4% da 7,7%).

Ultime Notizie dalla rete : Aumenta povertà Secondo l'Istat nel 2020 in Italia sono aumentate di un milione le persone in povertà assoluta Questa ripartizione presenta il valore più basso della povertà assoluta, ma anche in questa area del Paese, seppur in misura meno rilevante, l'incidenza aumenta sia tra le famiglie (da 4,5% a 5,5%) ...

Rimini, Lisi: 'Covid aumenta povertà e aiuti non bastano, ripensare modello di società' Secondo l'Istituto di statistica nel 2020 le persone in povertà assoluta sono aumentate di un milione, arrivando a 5,6 milioni, il 9,4% della popolazione. Stiamo parlando di circa 2 milioni di ...

