SpaceX | terzo test fallito per il prototipo del razzo di Elon Musk

(Di giovedì 4 marzo 2021) Novità: il, denominato SN10, per “Serial Number 10“, è decollato poco prima delle 11:20 GMT da Boca Chica, in Texas, per un. Dopo la partenza verso il cielo, il progressivo spegnimento dei tre motori, e la crociera, ilha raggiunto i 10 chilometri di quota, prima di iniziare la sua discesa, per poi atterrare esattamente dove previsto. Poi l’esplosione. Le fiamme erano comunque visibili ai piedi del, estinte dalle squadre dei vigili del fuoco accorse sul posto. Ma pochi minuti dopo un’enorme esplosione ha lanciato il velivolo in aria, che si è frantumato a terra. Altri due prototipi (SN8 e SN9) si erano schiantati durante l’atterraggio, il primo a Dicembre e il secondo all’inizio di Febbraio.Questisi stanno svolgendo in ...

Boca Boca (Texas), 4 marzo 2021 - Il terzo tentativo sembrava quello buono. E invece il prototipo del razzo Starship di SpaceX di Elon Musk è esploso pochi minuti dopo aver toccato il suolo del Texas. I test si stanno svolgendo in un'area quasi deserta affittata da SpaceX, nell'estremo sud del Texas, vicino al confine col Messico.