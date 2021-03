Spaccio di droga in casa | arrestato insospettabile 64enne

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Troppe persone si aggiravano nei pressi di un appartamento di via don Luigi Sturzo. Così i carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno deciso di controllare quello che stava accadendo e hannoper detenzione dia fini diunincensurato del posto. Ladell’uomo, undi 64 anni, è stata perquisita e i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 23 panetti di hashish per un peso complessivo di due chili e 200 grammi, tre buste con all’interno della marijuana per un peso complessivo di mezzo chilo, vario materiale per il confezionamento dellae un bilancino di precisione. In più, è stata sequestrata anche la somma contante di 8mila 950 euro perché provento del reato. Infine, ...

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio droga

