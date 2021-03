Solaro | rapine e aggressioni a coetanei | 5 minorenni portati in comunità

(Di giovedì 4 marzo 2021) Cinquetutti residenti asono stati prelevati dai carabinieri nelle loro abitazioni per essere condotti indi rieducazione su disposizione del Tribunale dei. Sono tutti accusati di rapina pluriaggravata con armi. I carabinieri della stazione dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale per idi Milano, td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

