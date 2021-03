Sanremo, “Costretti a cacciare clienti”: ristoratori in rivolta. Locali trasformati in mense per la Rai (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo, i ristoratori lanciano l’ultimo grido d’allarme: “Noi, Costretti a cacciare clienti”. Locali trasformati in mense per la Rai. Altro che ripartire col Festival. La contestazione va in scena a pochi passi dal teatro Ariston che ospita la kermesse musicale più famosa d’Italia, in piazza Colombo. I ristoranti a Sanremo in rivolta per il caos ordinanze. I Locali sono aperti da giorni, ma solo per la Rai e, tutt’al più, operativi per le case discografiche. Un’apertura anticipata grazie alla formula dei contratti stile mensa aziendale, legittimamente stipulati con la tv di Stato, che porta le maestranze al Festival. Sanremo, ristoratori in rivolta ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 marzo 2021), ilanciano l’ultimo grido d’allarme: “Noi,”.inper la Rai. Altro che ripartire col Festival. La contestazione va in scena a pochi passi dal teatro Ariston che ospita la kermesse musicale più famosa d’Italia, in piazza Colombo. I ristoranti ainper il caos ordinanze. Isono aperti da giorni, ma solo per la Rai e, tutt’al più, operativi per le case discografiche. Un’apertura anticipata grazie alla formula dei contratti stile mensa aziendale, legittimamente stipulati con la tv di Stato, che porta le maestranze al Festival.in...

