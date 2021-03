Samantha De Grenet non perdona Antonella Elia: “Io e la signora non parliamo” (Di giovedì 4 marzo 2021) Samantha De Grenet e Antonella Elia proprio non si sopportano e tra loro è scoppiata una catfight anche durante la semifinale del GF Vip. Ieri a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha chiesto all’ex gieffina in che rapporti è adesso con l’opinionista del reality. Pare che nulla sia cambiato e che le due continuino a non parlarsi. “Le ho detto ‘una tigre non si gira per l’abbaiare di un cane’. Se la sento? Ma assolutamente no. Non ci siamo chiarite, non ci salutiamo e ci evitiamo alla grandissima. Sono certa che continueremo a farlo. Non ho nessuna intenzione di avere chiarimenti o confronti con lei, non mi interessa. Credo che quello che è accaduto in diretta tv sia molto grave. A prescindere dalla malattia non si attaccano cos’ì gratuitamente le persone. Un conto è esprimere un parare, un altro è offendere. Non sarei ... Leggi su biccy (Di giovedì 4 marzo 2021)Deproprio non si sopportano e tra loro è scoppiata una catfight anche durante la semifinale del GF Vip. Ieri a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha chiesto all’ex gieffina in che rapporti è adesso con l’opinionista del reality. Pare che nulla sia cambiato e che le due continuino a non parlarsi. “Le ho detto ‘una tigre non si gira per l’abbaiare di un cane’. Se la sento? Ma assolutamente no. Non ci siamo chiarite, non ci salutiamo e ci evitiamo alla grandissima. Sono certa che continueremo a farlo. Non ho nessuna intenzione di avere chiarimenti o confronti con lei, non mi interessa. Credo che quello che è accaduto in diretta tv sia molto grave. A prescindere dalla malattia non si attaccano cos’ì gratuitamente le persone. Un conto è esprimere un parare, un altro è offendere. Non sarei ...

pomeriggio5 : Quando la nostra @carmelitadurso dice che il suo cuore è vostro non scherza! ?? Ieri RECORD stagionale di ascolti… - LimonisignorAA : RT @vincycernic95: Pazzesche le ratte che sputtanano Samantha de Grenet sul pride ma poi stannano un misogino che cavalca la popolarità del… - vincycernic95 : Pazzesche le ratte che sputtanano Samantha de Grenet sul pride ma poi stannano un misogino che cavalca la popolarit… - vincycernic95 : Samantha de Grenet piuttosto che andare ad un Pride si fa ibernare ma non per essere viva in un futuro prossimo ma… - Ggmar00 : RT @fridayiminI0ve: samantha de grenet consapevole dei meme su di lei icona LGBT è il plot twist più divertente di questo 2021 mi sto pisci… -