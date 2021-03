Rosalinda Cannavò stroca definitivamente Dayane Mello: “Mai stata innamorata di lei, è una stratega” (Di giovedì 4 marzo 2021) Rosalinda Cannavò non è mai stata innamorata di Dayane Rosalinda Cannavò, all’epoca Adua Del Vesco, e Dayane Mello nelle prime settimane di convivenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 avevano stretto un bellissimo rapporto d’amicizia. Tuttavia, quest’ultimo si è rovinato nelle ultime settimane e addirittura tre le due gieffine sono volati stracci. La 28enne messinese che ha intrapreso una storia con Andrea Zenga, in una recente intervista rilasciata al magazine Chi ha fatto delle precisazioni sul suo legame con la modella brasiliana. “Proprio a proposito di questa cosa voglio specificare che non sono innamorata di lei, non lo sono mai stata. Sia chiaro. Non c’era un innamoramento da ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 marzo 2021)non è maidi, all’epoca Adua Del Vesco, enelle prime settimane di convivenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 avevano stretto un bellissimo rapporto d’amicizia. Tuttavia, quest’ultimo si è rovinato nelle ultime settimane e addirittura tre le due gieffine sono volati stracci. La 28enne messinese che ha intrapreso una storia con Andrea Zenga, in una recente intervista rilasciata al magazine Chi ha fatto delle precisazioni sul suo legame con la modella brasiliana. “Proprio a proposito di questa cosa voglio specificare che non sonodi lei, non lo sono mai. Sia chiaro. Non c’era un innamoramento da ...

trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - LadyNews_ : #RosalindaCannavò e la dedica ad #AndreaZenga: 'Sei l'unica certezza che ho' - Mani32844990 : RT @DRosmello: Lo volevate? Eccolo. The way Rosalinda Cannavò looks at Dayane Mello. Tornate, vi prego #rosmello #GFVIP - LuciachiaraP : RT @solopertommi: mi dispiace per rosalinda cannavò già pronta col passamontagna ma alla fine se ne è accorto #tzvip - carmengigi3 : RT @solopertommi: mi dispiace per rosalinda cannavò già pronta col passamontagna ma alla fine se ne è accorto #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Antonella Elia e Samantha de Grenet: le parole sono come sassi Da subito accolta con affetto, ha avuto modo di stringere un bel rapporto di amicizia con Pierpaolo Petrelli, Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò. Quello che non si sarebbe mai aspettata è l'attacco ...

Rosalinda Cannavò e la dedica ad Andrea Zenga: 'Sei l'unica certezza che ho' Rosalinda Cannavò ha riservato una dedica molto romantica e speciale al suo nuovo fidanzato ed ex coinquilino nella Casa del Grande Fratello Vip 5 , Andrea Zenga . Il loro amore è sbocciato proprio a ...

Da subito accolta con affetto, ha avuto modo di stringere un bel rapporto di amicizia con Pierpaolo Petrelli, Tommaso Zorzi e. Quello che non si sarebbe mai aspettata è l'attacco ...ha riservato una dedica molto romantica e speciale al suo nuovo fidanzato ed ex coinquilino nella Casa del Grande Fratello Vip 5 , Andrea Zenga . Il loro amore è sbocciato proprio a ...