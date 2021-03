MotoGP | presentata la nuova Aprilia nel ricordo di Fausto Gresini

(Di giovedì 4 marzo 2021) L’Racing Team ha svelato le moto con cui correrà nel Mondiale 2021 di. Una presentazione che non poteva rasentare la normalità vista la tragedia della scomparsa di, fondatore delRacing Team con cui l’si appresta a cominciare l’ultimo anno di collaborazione. La Casa di Noale ha effettuato l’unveiling dellaRS-GP 21 assieme ai due piloti ufficiali, ovvero Aleix Espargaro e Lorenzo Savadori. The brand newsRacing Team! https://t.co/Ezj7lZnz8O pic.twitter.com/9epsgAAtCN —Racing (@Racing) March 4, 2021 Lo spagnolo, fratello di Pol, ha una lunga esperienza alle spalle con l’: “Questo è il mio ...

OA_Sport : #MotoGP Svelata la nuova Aprilia del Team Gresini: sulla moto una dedica a Fausto e tanta voglia di crescere e di m… - matteopittaccio : Presentata la RS-GP 21, l'unica #MotoGP a poter contare sulle concessioni. Sarà l'anno giusto per uscire dalla cris… - Valentino46_RTG : RT @P300it: MotoGP | Presentata la squadra Yamaha Petronas SRT 2021 ? di Alyoska Costantino ?? - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Presentata la nuova Alpine, Brivio: 'MotoGP e F1 sono due sport di squadra' #SkyMotori #F1 #Formula1 - infoitsport : Presentata la nuova Alpine, Brivio: 'MotoGP e F1 sono due sport di squadra' -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP presentata

Durante questa sessione di prove, ci sarà l'unveiling della Suzuki : la nuova livrea del campione del mondo Mir saràsabato 6 marzo (ultimo team dellaa svelare la proprio moto). La ...Presentazione Aprilia2021 - Saràoggi a Doha a partire dalle ore 14:30 italiane la nuova livrea dell'Apriliache sarà portata in pista sicuramente da Aleix Espargarò e molto probabilmente da ...Prende il via sull'asfalto del Circuito di Losail, in Qatar, la stagione MotoGP 2021 dell'Aprilia Racing Team Gresini. Poche ora prima di scendere in pista per i primi test ufficiali, la squadra itali ...Presentazione della squadra ufficiale Aprilia MotoGP, sul tracciato di Losail in Qatar. Le novità sulla moto, e le aspettative dei piloti ...