Minimarket | è finita la pacchia |  dovranno chiudere anche loro alle 18 Giro di vite della Raggi  

Leggi su italiasera

(Di giovedì 4 marzo 2021) Spesso gli spazi sono quelli angusti di una bottega,se la pretesa è quella di proporsi come un’efficiente rivendita di generi alimentari. Negli anni i cosiddetti, si sono capillarmente moltiplicati in tutti i quartieriCapitale, caratterizzandosi per la gestione, condotta da minuti cittadini asiatici, per lo più del Bangladesh, totalmente estranei alla lingua italiana.: bazar pieni di alimenti e bevande ma sempre vuoti, benché aperti sempre Altra peculiarità, quella dei ‘bangladini’ (come sono stati ribattezzati dai romani), è quella di essere sempre aperti. Vuoi perché di altra cultura o fede, o vuoi perché forse ‘mossi’ da giri economici poco chiari, fatto è che sono sempre lì, giorno e notte; a Natale, come a Capodanno (maa Pasqua e Ferragosto), ad ...