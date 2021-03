Medico di base per i clochard: la proposta di legge in Emilia-Romagna (Di giovedì 4 marzo 2021) BOLOGNA – I clochard in Emilia-Romagna potranno essere iscritti nelle liste delle persone seguite dalle aziende sanitarie regionali e avere un proprio medico di base. Lo prevede un progetto di legge regionale di quattro articoli del consigliere Pd Antonio Mumolo, presidente di Avvocato di strada, depositato oggi in Assemblea legislativa per l’iter di approvazione. Una “piccola rivoluzione“, visto che le persone senza fissa dimora oggi non hanno un medico di riferimento e anche in caso di malattie infettive come il Covid possono usufruire solo dei servizi del Pronto Soccorso. La proposta di Mumolo, invece, prevede che gli homeless, a seguito di segnalazione dei servizi sociali, possano iscriversi alle liste Ausl e avere un medico di base di propria fiducia, prenotare esami e visite specialistiche. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) BOLOGNA – I clochard in Emilia-Romagna potranno essere iscritti nelle liste delle persone seguite dalle aziende sanitarie regionali e avere un proprio medico di base. Lo prevede un progetto di legge regionale di quattro articoli del consigliere Pd Antonio Mumolo, presidente di Avvocato di strada, depositato oggi in Assemblea legislativa per l’iter di approvazione. Una “piccola rivoluzione“, visto che le persone senza fissa dimora oggi non hanno un medico di riferimento e anche in caso di malattie infettive come il Covid possono usufruire solo dei servizi del Pronto Soccorso. La proposta di Mumolo, invece, prevede che gli homeless, a seguito di segnalazione dei servizi sociali, possano iscriversi alle liste Ausl e avere un medico di base di propria fiducia, prenotare esami e visite specialistiche.

