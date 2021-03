(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Una mail in cui mettere nero su bianco la volontà di disiscriversi da Rousseau, ma rimanendo nel M5S. “Perché c’è un paradosso che va risolto immediatamente – spiega un eletto grillino – se io mi disiscrivo da una associazione perché, in automatico, sono fuori dal mio gruppo politico di appartenenza?”. A quanto apprende l’Adnkronos, decine di5 Stelle sono pronti a investire della questione il capo politico reggente, Vito: una mail verrà inviata già nelle prossime ore. “Altrimenti, lasciando Rousseau, rischiamo l’espulsione per direttissima e non esiste”. Dopo l’annuncio della nascita del Manifesto ControVento, iniziativa dell’associazione presieduta da Davide Casaleggio, i gruppisono saliti sulle barricate e molti chiedono il divorzio dalla piattaforma che gestisce il server ...

Activnews24 : M5S: parlamentari #M5S scrivono a Crimi, 'risolvere nodo #Rousseau' - TV7Benevento : M5S: parlamentari M5S scrivono a Crimi, 'risolvere nodo Rousseau'... - TV7Benevento : M5S: parlamentari contro Rousseau, 'ora liberi tutti, ci disiscriviamo'... - Ada89386977 : RT @carlakak: I Ducetti presenti e futuri mai eletti da nessuno del M5S vogliono disfarsi di Rousseau, ecco perchè i Portavoce si rifiutano… - icaro_diretto : RT @carlakak: I Ducetti presenti e futuri mai eletti da nessuno del M5S vogliono disfarsi di Rousseau, ecco perchè i Portavoce si rifiutano… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S parlamentari

Corriere della Sera

È uno dei messaggi che rimbalza nelle chat dei, come riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, dopo che l'associazione Rousseau ha reso nota l'iniziativa della nascita di un manifesto ...... conferma le mie dichiarazioni di oggi in un'intervista a Repubblica, ovvero che Rousseau è un partito politico nelche lavora contro il Movimento e con i soldi dei suoi'. Lo dice ...Secondo il senatore e capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro di palazzo Madama, Iunio Valerio Romano, "non c'è ...Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ora liberi tutti: ci disiscriviamo". E' uno dei messaggi che rimbalza nelle chat dei parlamentari M5S, visionato dall'Adnkronos, dopo che l'associazione Rousseau ha reso no ...