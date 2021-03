L'Italia è nel caos e Draghi tace Il silenzio del premier è un caso (Di giovedì 4 marzo 2021) Il silenzio di Mario Draghi sta diventando un problema. Un grosso problema. Giuseppe Conte parlava tanto, tantissimo. Forse troppo. A ogni Dpcm faceva infinite e lunghissime conferenze stampa con tanto di ilarità su internet e sui social. L'ex presidente della Banca Centrale Europea invece tace. Non dice nulla. Tanto che la sua assenza in occasione del primo... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 4 marzo 2021) Ildi Mariosta diventando un problema. Un grosso problema. Giuseppe Conte parlava tanto, tantissimo. Forse troppo. A ogni Dpcm faceva infinite e lunghissime conferenze stampa con tanto di ilarità su internet e sui social. L'ex presidente della Banca Centrale Europea invece. Non dice nulla. Tanto che la sua assenza in occasione del primo... Segui su affarni.it

RaiRadio2 : «Il maestro Morricone è un simbolo dell’Italia nel mondo e poterlo ricordare su questo palco è un onore.» @ilvolo… - SeaWatchItaly : Terra. Dopo essere sopravvissute ai campi di detenzione in Libia e al viaggio nel Mediterraneo le 363 persone sull… - repubblica : ?? Universita': Italia tra i primi cinque Paesi al mondo per la ricerca sul Covid. E la Sapienza scalza Oxford nel p… - FaberSua : Tutta l'Italia andra' in zona bianca tra non molto,. Se continua cosi, solo la #Lombardia rimarra' per molto ancora… - Melaion : @fattoquotidiano @danielaranieri Non c'è bisogno di un esperto per comprenderlo, basta avere un minimo d'intelligen… -