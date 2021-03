L’amore ai tempi del Covid: le scrivono sul camice la proposta di matrimonio al collega-fidanzato (Di giovedì 4 marzo 2021) L’amore sembra respirarsi anche all’interno degli ospedali, schermato dalle mascherine e dai camici. La protagonista della vicenda è Chiara Vangeli, una ventitreenne della provincia di Varese, che si è laureata lo scorso anno ed è subito entrata in servizio durante l’emergenza sanitaria, proprio come il suo fidanzato Lorenzo. I due si conoscono ormai da tempo, come la stessa protagonista, Chiara, ha raccontato: “Con Lorenzo ci conosciamo da anni, scuola, laurea insieme, anche lui assistente sanitario, assunti quasi contemporaneamente, anche se non lavoriamo insieme. Io sono sempre stata innamorata di lui, ma lui si è accorto davvero di me solo da pochi mesi e ora pensiamo al matrimonio”. La ragazza attualmente lavora assieme ad una équipe impegnata nella vaccinazione di massa a Viggiù, un paesino vicino Varese. E’ ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 marzo 2021)sembra respirarsi anche all’interno degli ospedali, schermato dalle mascherine e dai camici. La protagonista della vicenda è Chiara Vangeli, una ventitreenne della provincia di Varese, che si è laureata lo scorso anno ed è subito entrata in servizio durante l’emergenza sanitaria, proprio come il suoLorenzo. I due si conoscono ormai da tempo, come la stessa protagonista, Chiara, ha raccontato: “Con Lorenzo ci conosciamo da anni, scuola, laurea insieme, anche lui assistente sanitario, assunti quasi contemporaneamente, anche se non lavoriamo insieme. Io sono sempre stata innamorata di lui, ma lui si è accorto davvero di me solo da pochi mesi e ora pensiamo al”. La ragazza attualmente lavora assieme ad una équipe impegnata nella vaccinazione di massa a Viggiù, un paesino vicino Varese. E’ ...

