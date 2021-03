La proposta indecente di Arisa ad Amadeus Microfono aperto | Striscia intercetta la frase | roba spinta all' Ariston | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Sotto a chi tocca. E questa volta tocca ad. Si parla dila Notizia e della rubrica "Fatti e rifatti", dedicata ai ritocchini-vip. Nel mirino, appunto, la cantante, protagonista in questi giorni al Festival di Sanremo che ha già vinto due volte. Ed è lei, insomma, la protagonista della tagliente rubrica trasmessa nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 ieri, mercoledì 3 marzo. "Quest'anno si presenta al Festival di Sanremo come cantante in gara in una nuova categoria: le nuove proposte indecenti", spiega Ezio Greggio. Titolo della canzone? Potevi fare di più. Escherza: "Non è per me, vero?". Elo provoca. "Dovrei chiedere a tua moglie...". Eccola, insomma, la "" citata da Greggio. Dunque si prosegue con una carrellata di ...