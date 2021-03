(Di giovedì 4 marzo 2021) “Non credevo di provocare tutto questo interesse, doveva esser solo una cosa simpatica tra me e i miei colleghi, ma sono comunque contenta: spero che tutto questo venga letto come un messaggio di speranza”. Ha fatto il giro del web la foto dell’con la scritta sul’, Chiara Vangeli, dell’Asst Valle Olona, che in questi giorni è impegnata con una équipe nella vaccinazione di massa a Viggiù (Varese).Una volta arrivati nel paese della Valceresio, indossati il(o la tutona come la chiama lei), al momento dirci sopra i propri nomi, i colleghi sul suo hanno messo la frase ‘?’. “Conci conosciamo da anni, scuola, laurea insieme, ...

vincenzolambia4 : RT @HuffPostItalia: Infermiera scrive la proposta di matrimonio al collega sul camice: 'Lorenzo vuoi sposarmi?' - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Infermiera scrive la proposta di matrimonio al collega sul camice: 'Lorenzo vuoi sposarmi?' - HuffPostItalia : Infermiera scrive la proposta di matrimonio al collega sul camice: 'Lorenzo vuoi sposarmi?' - engimane : Non un mio vecchio uscente che mi scrive perché ha visto un'infermiera che mi assomigliava - MarxKarletto : @Rafols46968519 Purtroppo non scrive su Twitter. Lei è infermiera professionale e professorona -

Ultime Notizie dalla rete : Infermiera scrive

L'HuffPost

...sanitarie di continuità assistenziale) che si sono sviluppate in alcune parti d'Italia e non in altre (e che consentono a raggruppamenti di medici di disporre di una segretaria o di un'e ...Loin una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli commentando le parole offensive nei confronti dell'Alessia Bonari pubblicati sui social dopo la sua intervista sul palco ...“Non credevo di provocare tutto questo interesse, doveva esser solo una cosa simpatica tra me e i miei colleghi, ma sono comunque contenta: spero che tutto questo venga letto come un messaggio di sper ..."Non credevo di provocare tutto questo interesse, doveva esser solo una cosa simpatica tra me e i miei colleghi, ma sono comunque contenta: spero che tutto questo venga letto come un messaggio di sper ...