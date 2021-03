In Germania il partito di estrema destra AfD sarà messo sotto sorveglianza (Di giovedì 4 marzo 2021) La principale forza di opposizione tedesca è stata classificata dai servizi segreti come un rischio per la democrazia Leggi su ilpost (Di giovedì 4 marzo 2021) La principale forza di opposizione tedesca è stata classificata dai servizi segreti come un rischio per la democrazia

ilpost : In Germania il partito di estrema destra AfD sarà messo sotto sorveglianza - danielamarch8 : RT @ilpost: In Germania il partito di estrema destra AfD sarà messo sotto sorveglianza - glsiviero : In Germania il partito di estrema destra AfD sarà messo sotto sorveglianza - RobertoRenga : RT @ilpost: In Germania il partito di estrema destra AfD sarà messo sotto sorveglianza - Anubi_Inpw : RT @ilpost: In Germania il partito di estrema destra AfD sarà messo sotto sorveglianza -