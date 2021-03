For Honor Asunder | la Stagione 1 dell' Anno 5 arriva a breve con un evento in-game

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ubisoft annuncia che la5 di For, sarà lanciata l'11 marzo: per quella data difatti inizierà unin-a tempo limitato, chiamato Horkos Masquerade, che permetterà ai giocatori di mettersi alla prova con l'Ordine di Kronos in una nuova modalità 4v4: Carousel of Horkos. Per tutta la duratasarà disponibile un pass per l'gratuito con 30 livelli da completare. Dando inizio all'5,prosegue l'arco narrativo introdotto nel mondo di Fordurante l'4. La guerra tra i guerrieri'Alleanza Chimera e l'Ordine di Horkos prosegue....

Ubisoft® ha annunciato che la Stagione 1 dell'Anno 5 di For Honor® Asunder sarà lanciata l'11 marzo. Con più di 25 milioni di giocatori, For Honor è disponibile per PlayStation®4, la famiglia di dispo ...