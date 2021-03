Foibe, ora l'Anpi fa rimuovere la targa in memoria delle vittime (Di giovedì 4 marzo 2021) Elena Barlozzari Il caso. A Torino l'Anpi scrive al Comune e ottiene a tempo di record la rimozione della targa "abusiva" dedicata alle vittime delle Foibe. FdI: "Qualcuno vorrebbe ancora oggi infoibare la verità" Il residenti del quartiere Vallette Lucento, alla periferia nord ovest di Torino, si preparano ad un avvenimento eccezionale. Dopo anni di abbandono e denunce, una squadra di operai del Comune di Torino varcherà i cancelli del parco dedicato alle vittime delle Foibe. Chi immagina si tratti di un intervento per ripristinare il decoro però andrà incontro ad una cocente delusione. In programma non c’è lo sfalcio dell’erba, né la sostituzione degli arredi urbani logorati dall’incuria e dai vandali. Nel mirino degli addetti ai ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Elena Barlozzari Il caso. A Torino l'scrive al Comune e ottiene a tempo di record la rimozione della"abusiva" dedicata alle. FdI: "Qualcuno vorrebbe ancora oggi infoibare la verità" Il residenti del quartiere Vallette Lucento, alla periferia nord ovest di Torino, si preparano ad un avvenimento eccezionale. Dopo anni di abbandono e denunce, una squadra di operai del Comune di Torino varcherà i cancelli del parco dedicato alle. Chi immagina si tratti di un intervento per ripristinare il decoro però andrà incontro ad una cocente delusione. In programma non c’è lo sfalcio dell’erba, né la sostituzione degli arredi urbani logorati dall’incuria e dai vandali. Nel mirino degli addetti ai ...

10 febbraio, Giorno del Ricordo: le foibe e l'esodo degli italiani al confine orientale, una tragedia a lungo dimenticata Regione Emilia Romagna Foibe, l'Anpi ottiene la rimozione della targa "abusiva" dedicata alle vittime Il caso. A Torino l'Anpi scrive al Comune ed ottiene la rimozione a tempo di record della targa "abusiva" dedicata alle vittime delle foibe. FdI: "Qualcuno vorrebbe ancora oggi infoibare la verità" ...

