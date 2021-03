Euro 2020: Dublino e Glasgow rischiano l’esclusione (Di giovedì 4 marzo 2021) Se da un lato l’Uefa ha confermato che l’edizione di Euro 2020 sarà itinerante, bocciando dunque la proposta del premier britannico, Boris Johnson, di farlo disputare per intero in Inghilterra, non ci sono, invece, rassicurazioni sul fatto che tutte le città destinate ad ospitare le partite possano ospitare il pubblico, cosa alla quale il massimo organismo calcistico continentale non intende assolutamente rinunciare. L’ Uefa esclude Bilbao e Dublino? Le città deputate ad ospitare le partite degli Europei di calcio sono 12, ma due di esse, Bilbao e Dublino, rischiano di essere escluse perché non offritebbero le garanzie necessarie all’ ingresso degli spettatori nei rispettivi impianti sportivi, proprio a causa del persistente aumento del numero dei contagi da Coronavirus. L’ ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Se da un lato l’Uefa ha confermato che l’edizione disarà itinerante, bocciando dunque la proposta del premier britannico, Boris Johnson, di farlo disputare per intero in Inghilterra, non ci sono, invece, rassicurazioni sul fatto che tutte le città destinate ad ospitare le partite possano ospitare il pubblico, cosa alla quale il massimo organismo calcistico continentale non intende assolutamente rinunciare. L’ Uefa esclude Bilbao e? Le città deputate ad ospitare le partite deglipei di calcio sono 12, ma due di esse, Bilbao edi essere escluse perché non offritebbero le garanzie necessarie all’ ingresso degli spettatori nei rispettivi impianti sportivi, proprio a causa del persistente aumento del numero dei contagi da Coronavirus. L’ ...

