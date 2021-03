Eav | scoppia il caso dei vincitori di concorso non ancora assunti

(Di giovedì 4 marzo 2021) I 320 diplomati e i 30 laureati risultati idonei edelEAV, indetto ormai due anni e mezzo fa, chiedono risposte all’ente sulle assunzioninon effettuate. “Vorremmo innanzitutto fare una premessa – chiariscono i diretti interessati, riuniti in un comitato – non abbiamo nessun interesse a creare inutili conflitti con EAV, tutt’altro. Quello che ci interessa è ottenere delle risposte, capaci di fare chiarezza riguardo alla nostra posizione e di restituire un briciolo di serenità alle nostre famiglie, in un periodo di grande difficoltà economica e sociale. Due anni e mezzo dalla pubblicazione del bando disarebbero dovuti bastare a portarlo a conclusione, e invece, complici sicuramente gli effetti della pandemia, così non è stato, almeno non per tutti. Molti tra coloro che hanno ...

