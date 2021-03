Delitto d'onore, decapita la figlia 17enne e si costituisce con la testa in mano (Di giovedì 4 marzo 2021) Per vendicare l'onore della figlia 17enne , che aveva visto in compagnia di un ragazzo che lui non gradiva, ha pensato bene di ucciderla, decapitandola . Un uomo di poco più di 40 anni si è poi ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 marzo 2021) Per vendicare l'della, che aveva visto in compagnia di un ragazzo che lui non gradiva, ha pensato bene di ucciderla,ndola . Un uomo di poco più di 40 anni si è poi ...

GiuliaCortese1 : RT @GiuliaCortese1: Tante, troppe sentenze emesse nei #tribunali italiani a conclusione di processi che vedono imputati uomini per violenze… - Silvana21340299 : @adowasser @marco_rigatti @MediasetTgcom24 Da CARITAS CHE TANTO TROIAME IN GIRO SENZA VELO CHE PORTA AL TERRORISMO… - franzmakk : RT @GiuliaCortese1: Tante, troppe sentenze emesse nei #tribunali italiani a conclusione di processi che vedono imputati uomini per violenze… - ZzGiaco : RT @GiuliaCortese1: Tante, troppe sentenze emesse nei #tribunali italiani a conclusione di processi che vedono imputati uomini per violenze… - MakeDavero : RT @GiuliaCortese1: Tante, troppe sentenze emesse nei #tribunali italiani a conclusione di processi che vedono imputati uomini per violenze… -